London. Bei einem mutmaßlichen Anschlag mit einem Auto in London ist eine Frau schwer verletzt worden. Sie schwebe nicht in Lebensgefahr, teilte Scotland Yard am Dienstag mit. Ein Autofahrer war am Morgen in die Absperrungen vor dem Parlament gerast und hatte mehrere Fußgänger und Radfahrer erfasst. Rettungskräften zufolge mussten zwei Menschen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer, ein Mann Ende 20, wurde festgenommen. Gegen ihn werde wegen Terrorverdachts ermittelt. Er kooperiere nicht mit der Polizei, so ein Sprecher. Der Mann sei den Sicherheitsbehörden nach vorläufigem Stand bisher nicht bekannt gewesen. dpa/nd