Kabul. Radikalislamische Taliban haben eine Militärbasis in Nordwestafghanistan erobert und dabei vermutlich Dutzende Soldaten getötet. Rund 140 Militärs seien in dem Camp im Bezirk Ghormatsch der Provinz Fariab stationiert gewesen, sagte Provinzrat Mohammed Tahir Rachmani. Nur eine kleine Gruppe Soldaten habe den Angriff in der Nacht zu Dienstag überlebt. Sie hätten sich nach drei Tagen schwerer Gefechte ergeben. Das Schicksal der Überlebenden sei ungewiss. Seit zwei Monaten war die Militärbasis von der Außenwelt abgeschnitten, da der ganze Bezirk rund um das Camp vollständig von Taliban kontrolliert werde, so der Provinzrat. dpa/nd