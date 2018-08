Brüssel. Im Streit über die Unabhängigkeit polnischer Gerichte erhöht die EU-Kommission den Druck auf Polens Regierung. Die Brüsseler Behörde eskalierte am Dienstag ein im Juli eröffnetes Verfahren wegen der vorzeitigen Pensionierung von Richtern am polnischen Obersten Gericht. »Die rechtlichen Bedenken der Kommission werden durch die Antwort der polnischen Behörden nicht ausgeräumt«, hieß es. Polen hat einen Monat für Änderungen, sonst droht eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. dpa/nd

Was »Modellstädte« jetzt als Verkehrswende testen, könnte längst umgesetzt sein

US-Präsident Trump strebt auch im Weltraum Militärdominanz an

Auch Sozialisten diskutieren über die Möglichkeit schwarz-roter Bündnisse in Ostdeutschland

Seit 2007 sank die Beschäftigtenzahl auf Landebene und in Kommunen um 10 000

Der Disco-Gitarrist und Rhythmusmeister Nile Rodgers gibt mit seiner neu formierten Band Chic in Berlin sein einziges Deutschlandkonzert

