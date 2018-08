Tel Aviv. Israel öffnet den seit Wochen zumindest teilweise geschlossenen einzigen Warenübergang in den Gazastreifen wieder vollständig. Aufgrund der ruhigen Lage der letzten Tage könnten von Mittwoch an wieder gewerbliche Güter Kerem Schalom passieren, so das Verteidigungsministerium am Dienstag. Die Fischereizone werde wieder von sechs auf neun Seemeilen ausgeweitet. Vergangene Woche hatten militante Palästinenser laut Israels Armee 150 Raketen auf Israel abgefeuert. Die Armee attackierte nach eigenen Angaben daraufhin über 150 militärische Ziele im Gazastreifen. Dabei wurden laut palästinensischem Gesundheitsministerium drei Menschen getötet. Am Montag hatten 95 Prozent der Produktionsstätten im Gazastreifen wegen des geschlossenen Übergangs ihre Arbeit eingestellt. dpa/nd