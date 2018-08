London. Der Südafrikaner Kumi Naidoo wird Generalsekretär von Amnesty International: Der Umwelt- und Menschenrechtsaktivist tritt am Mittwoch die Nachfolge des Inders Salil Shetty an. Der 1965 in Durban geborene Naidoo bringt Erfahrungen aus einer Reihe zivilgesellschaftlicher Organisationen mit. Unter anderem war er von 2009 bis 2015 Direktor von Greenpeace International. epd/nd