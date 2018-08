Swiecko. Bundespolizisten und polnische Kollegen haben im Grenzgebiet einen Lastwagen gestoppt, der fünf gestohlene und zerlegte Fahrzeuge transportierte. Die Karosserie- und Fahrzeugteile auf der Ladefläche seien in Belgien gestohlen worden, teilte die Bundespolizeidirektion Berlin am Dienstag mit. Gegen den 49 Jahre alten Fahrer des in Litauen zugelassenen Lastwagens seien Ermittlungen wegen des Verdachts der Bandenhehlerei eingeleitet worden. Die Kontrolle durch die Polizei wurde am Montagmorgen am Grenzübergang Swiecko nach der Einreise aus Deutschland vorgenommen. dpa/nd