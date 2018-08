Was soll das sein

Fort Drum. Das Verteidigungsbudget der USA hat unter Präsident Donald Trump einen Rekordwert erreicht. Das am Montag von Trump unterzeichnete Haushaltsgesetz sieht für 2019 Ausgaben von 716 Milliarden Dollar (627 Milliarden Euro) vor. »Wir sind die Mächtigsten, die Bestfinanzierten, die Stärksten und die Schlauesten«, sagte er auf der Militärbasis Fort Drum (US-Staat New York).

Trump hob seine Pläne für die Schaffung einer US-Weltraumarmee hervor. »Wie der Himmel, die Erde und das Meer ist der Weltraum zum Schlachtfeld geworden. Eine amerikanische Präsenz im Weltall reicht nicht aus. Was wir brauchen, ist amerikanische Dominanz im Weltall.« Rivalen der USA hätten bereits begonnen, »den Weltraum zu bewaffnen«, sagte Trump. Er warnte speziell vor China. Das Militärbudget für 2019 enthält wichtige politische Schwerpunktsetzungen. Es sieht ein Lieferverbot von F-35-Kampfflugzeugen an NATO-Partner Türkei vor. Das soll so lange gelten, bis sich die Türkei von russischer Wehrtechnologie lossagt. AFP/nd