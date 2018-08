Dannenwalde. Diebe haben vom Friedhof in Dannenwalde (Oberhavel) unweit der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern erneut eine Kunstfigur entwendet. Dabei handelt es sich um eine etwa 25 000 Euro teure Bronzefigur, wie ein Polizeisprecher am Dienstag in Neuruppin sagte. Die »Trauernde Frau« sei vermutlich am Wochenende abgebaut und mit einem größeren Fahrzeug weggeschafft worden. »Wir vermuten inzwischen einen Zusammenhang zwischen mehreren ähnlich gelagerten Fällen in beiden Bundesländern.« Zuvor waren in Mecklenburg in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte), Plau (Ludwigslust-Parchim) sowie Vogelsang-Warsin (Vorpommern-Greifswald) Kunstfiguren und Grabschmuck aus Buntmetall gestohlen worden. Die Polizei vermutet, dass die Täter versuchen, das Diebesgut bei Schrotthändlern »zu Geld zu machen«. In Dannenwalde an der Bundesstraße 96 haben die Diebe zudem das Grab beschädigt. dpa/nd