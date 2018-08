Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Weltweit sind die Verkehrsleistungen der Fluggesellschaften im ersten Halbjahr 2018 um sieben Prozent gestiegen. Das ist etwas weniger als im Vergleichszeitraum 2017. Während Airlines europaweit immerhin einen Zuwachs von 6,5 Prozent verzeichneten, schrumpfte das Angebot deutscher Fluggesellschaften um fast vier Prozent. So kann man es in einer aktuellen Bilanz des Bundesverbands der Deutschen Luftfahrtwirtschaft (BDL) nachlesen. Insgesamt wurden durch deutsche Airlines in den ersten sechs Monaten 2018 knapp 73,4 Millionen Passagiere transportiert. Die Auslastung lag bei 81,0 Prozent. Das kommt dem globalen Durchschnitt nahe.

Doch in all dem Konkurrenzkampf blieb die Qualität des Fliegens auf der Strecke. Die Verspätungen im europäischen Luftverkehr hätten sich im ersten Halbjahr mehr als verdoppelt, sagt die International Air Transport Association (IATA). Zwischen Januar und Juni seien die Flugzeuge pro Tag insgesamt um 47 000 Mi...