Künstler wie Bertolt Brecht, Walter Benjamin, George Grosz, Anna Seghers oder Arnold Zweig mussten seinerzeit vor den Nazis ins Ausland fliehen. Wie aber erging es dabei ihren Kindern? Diese bisher eher unbekannten Geschichten erzählt die Ausstellung »Kinder im Exil«, die vom 6. bis zum 28. September im Berliner Abgeordnetenhaus zu sehen sein wird.

Die Berliner Akademie der Künste hatte die Doku-Schau bereits vor zwei Jahren unter großem Publikumsinteresse in ihrem eigenen Haus gezeigt. Zu sehen sind unter anderem Faksimiles von Fotos, Briefen und Werkmanuskripten vor allem aus dem Nachlass der Künstler. Dazu gibt es einen aktuellen Teil, den Schülergruppen zu Migrationsfragen heute erarbeitet haben.

Die Ausstellung war bereits an mehreren Orten in Deutschland und in Österreich zu sehen. Nun kehrt sie nach Berlin zurück. Zur Eröffnung am 5. September im Abgeordnetenhaus von Berlin wird unter anderem die Akademiepräsidentin Jeanine Meerapfel erwartet. dpa/nd