Neben der Berlinale blüht in Berlin auch anderweitig das Filmfestivalwesen - selbst bei gutem Willen und viel Interesse ist es kaum möglich, alle diese Angebote im Auge zu behalten. Deshalb tun sich seit einigen Jahren einige dieser kleinen Filmfeste zu einer »Langen Nacht der Filmfestivals« zusammen, um sich in der Stadt bekannter zu machen und in komprimierter Form Einblicke in ihr Programm zu bieten. Am Samstag ist es wieder so weit: Ab 15 Uhr werden Filme aus dem Programm von gut 20 kleineren und kleinen Filmfesten gezeigt - unter anderem des Fußballfilmfestivals »11 mm«, der »Boddinale«, der Französischen und der Russischen Filmwoche, des »One World Berlin Human Rights«-Filmfestivals, des »Weihnachtsfilmfestivals«, des Festivals »Film:Schweiz« und so weiter. Das Bündnis der kleinen und speziellen Filmfeste ist freilich noch lange nicht vollständig: Neben einigen anderen fehlt etwa das erst vergangene Woche zu Ende gegangene »Surf-Film-Festival Berlin« .

Samstag, 18. August, ab 15 Uhr, »Zukunft« am Ostkreuz