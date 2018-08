Eine alleinerziehende Mutter (Jördis Triebel) ist mit ihrem kleinen Sohn (Tristan Göbel) aus der DDR der späten 70er Jahre nach Westberlin geflohen. Dort angekommen relativiert sich ihr anfänglicher Enthusiasmus aber zunächst erheblich: Im Aufnahmelager ergeht es ihr in mancher Hinsicht gar nicht so anders als zuvor jenseits der Mauer. Der Film von Christian und Heide Schwochow basiert auf dem Roman »Lagerfeuer« von Julia Franck. Einige Kritiker fanden das Ende zu harmonisch. Foto: Frank Dicks/zero one film

Arte, 20.15 Uhr