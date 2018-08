Produktionsoptimierung in China führte wahrscheinlich zum Rückruf des Blutdrucksenkers Valsartan

Shanghai. Zwei weitere Labore in China meldeten Anfang August verunreinigte Blutdrucksenker mit dem Wirkstoff Valsartan. Die Firma Tianyu erklärte, die mit einer potenziell krebserregenden Sub-stanz verunreinigten Chargen seien vor der geplanten Lieferung nach Taiwan entdeckt worden. Von Tianyu-Lieferungen betroffen ist auch eine Charge des indischen Herstellers Aurobindo. Zuvor hatte auch die chinesische Rundu Pharma einen Rückruf für bereits nach Taiwan verkaufte Medikamente gestartet. Bereits im Juli schlugen die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) und die US-Arzneimittelbehörde FDA wegen eines verunreinigten Blutdruckmittels des chinesischen Konzerns Zhejiang Huahai Pharmaceuticals Alarm und lösten eine Rückrufwelle aus. AFP/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Keine Milz, der Magen an der falschen Stelle - trotz vieler schwieriger Fehlbildungen schaffte ein Säugling den Start ins Leben

In Schleswig-Holstein kann nur jeder zweite Viertklässler schwimmen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!