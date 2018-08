Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Paris. Wer Vater werden will, sollte keine engen Slips tragen: Sie beeinträchtigen die Entstehung von Sperma, wie US-Forscher nun bestätigt haben. Laut einer im Fachblatt »Human Reproduction« veröffentlichten Studie fanden sie heraus, dass die Träger luftiger Unterwäsche rund 33 Prozent mehr bewegliche Spermien hatten. An der Studie einer Klinik in Boston im US-Bundesstaat Massachusetts beteiligten sich mehr als 650 Männer im Laufe der Jahre 2000 bis 2017. Gut die Hälfte der Befragten bevorzugte nach eigenen Angaben weite Unterwäsche. Die Untersuchung ihrer Samenflüssigkeit ergab, dass sie deutlich größere Chancen hatten, Kinder zu zeugen, als Träger enger Slips und Hosen. AFP/nd