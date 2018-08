Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Singen, tanzen und die Sonne genießen: Unter diesem Motto steht das kommende Wochenende am Störmthaler See bei Großpösna (Landkreis Leipzig). Zum 21. Highfield Festival werden 35 000 Besucher erwartet. Mehr als 40 nationale und internationale Künstler spielen an den drei Festivaltagen auf den beiden Bühnen.

Zu den Highlights zählen Billy Talent, die Fantastischen Vier und Marteria. Wer nicht schlafen kann oder will, kann außerdem erstmals die Nächte auch am festivaleigenen Strand durchfeiern. Zwei DJs werden dort auflegen, wie Steffen Gehder vom Veranstalter Semmel Concerts sagte.

Wegen eines Unwetters war das Festival im vergangenen Jahr am ersten Abend unterbrochen worden. Dadurch mussten einige Auftritte ausfallen. »Alle Bands, die nicht auftreten konnten, werden dieses Jahr ihre Konzerte nachholen«, versprachen die Veranstalter. dpa/nd