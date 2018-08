Unter dem Motto »Wann singst du?« stehen die diesjährigen Kasseler Musiktage vom 25. Oktober bis 4. November. Das Musikfestival wolle sich dem Thema Singen widmen und dessen verschiedene Formen erlebbar machen, teilte die Festivalleitung am Mittwoch mit. Neben jahrhundertealten Gesängen aus Kassel würden unter anderem auch Gesänge aus Syrien präsentiert. Eröffnet wird das Festival am 25. Oktober in der Kasseler Stadthalle mit einem Konzert des Countertenors Valer Sabadus. epd/nd