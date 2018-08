In Köln trifft sich wieder die Games-Branche: Im zehnten Jahr ihres Bestehens erwartet die Messe für Computer- und Videospiele vom kommenden Dienstag an mit mehr als 1000 ausstellenden Unternehmen einen Rekord. Mit gut 500 000 Besuchern wird kalkuliert. Laut Koelnmesse hat sich die Veranstaltung zum weltweit größten Event für Computer- und Videospiele entwickelt. In diesem Jahr ist Spanien Partnerland.

Weltweit ist die Zahl der Gamer laut Geschäftsführer des Verbands der deutschen Games-Branche (Game) Felix Falk inzwischen auf rund 2,2 Milliarden Verbraucher geklettert. Deutschland rangiere unter den größten Games-Märkten international auf Platz fünf. Bedenklich sei allerdings: Bei hierzulande insgesamt steigenden Spiele-Entwicklungszahlen sei der Marktanteil deutscher Entwicklungen von 6,9 Prozent (2014) auf 5,4 Prozent (2017) gesunken - hier gebe es Nachholbedarf.

Nachdem 2017 Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Messe eröffnet hatte, werden diesmal zum Start Digitalstaatsministerin Dorothee Bär (CSU) und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) erwartet.

Bereits am 17. August startet das digitale Kunstfestival Evoke in den Abenteuerhallen im Kölner Stadtteil Kalk. Auf der sich anschließenden Devcom können sich Interessierte ab dem 19. August über aktuelle Themen in der Entwicklerszene informieren. Die Spobis bringt am 20. August Verantwortliche aus Sport und e-Sport zusammen. Beim sogenannten Nachbarschaftstreffen treffen sich am 21. August Spieleentwickler aus Frankreich, den Niederlanden, Belgien und Großbritannien. Agenturen/nd