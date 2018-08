Seit zwölf Jahren bestimme jede Station im 15-Sekunden-Takt die Position. »Die Daten sind eine Goldgrube für die Geodäsie, die das Ziel hat, die Oberfläche der Erde genau zu vermessen und Veränderungen zu erkennen«, sagte Ko-Autor Florian Seitz. Ein Computermodell veranschauliche nun erstmals flächendeckend die Dynamik des gesamten Alpenraums. Es zeige großräumige Bewegungsmuster wie auch regionale Besonderheiten: So wandern die Alpen teils mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1,3 Millimetern pro Jahr nach Nordosten. dpa/nd

München. Im Schnitt wandern die Alpen im Jahr einen halben Millimeter nordwärts und heben sich um 1,8 Millimeter, berichten Forscher der TU München in der Zeitschrift »Earth System Science Data«. Das Team vom Deutschen Geodätischen Forschungsinstitut hatte Messungen von über 300 GPS-Antennen in den deutschen, italienischen, slowenischen, österreichischen, französischen und Schweizer Alpen ausgewertet.

