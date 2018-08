Eine zerstörte Fensterscheibe nach dem Nazi-Überfall Foto: dpa/Peter Endig |

Zunächst gingen Beobachter von einer linken Demonstration aus, als am Abend des 11. Januar 2016 eine große Gruppe Vermummter still hinter einem Transparent durch Connewitz lief. Das Viertel in Leipzigs Süden ist eine Hochburg der linksalternativen Szene; Nazis wagten sich nicht in größerer Zahl dorthin - bis zu jenem Tag, an dem das islamfeindliche »Legida«-Bündnis im Leipziger Stadtzentrum einjähriges Bestehen feierte. Mit Krawall hatte der Verfassungsschutz vorab eher von links gerechnet. Die rund 200 Angreifer, die in Connewitz Läden und Kneipen zertrümmerten, Passanten jagten und Böller warfen, waren aber Nazis - und zwar gut organisierte: Mitglieder von Kameradschaften aus dem Leipziger Umland, Dresden, Halle und Thüringen, rechte Fußballhooligans, Angehörige verbotener Gruppierungen wie »Blood & Honour«.

Für viele im Szenekiez war der Überfall ein Schock. Entsprechend groß dürfte das öffentliche Interesse sein, wenn an d...