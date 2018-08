Was soll das sein

Wiesbaden. Erstmals seit 2011 haben wieder mehr Jugendliche eine Ausbildung begonnen. 2017 schlossen insgesamt 515 700 junge Menschen einen neuen Lehrvertrag ab, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Das waren 1,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Anstieg ist darauf zurückzuführen, dass mehr junge Männer eine Ausbildung begannen (plus 3,7 Prozent). Einen besonders starken Zuwachs gab bei ausländischen Berufsanfängern (plus 36,2 Prozent). Frauen schlossen dagegen insgesamt weniger Lehrverträge ab (minus 2,9 Prozent). Bei Männern aus Afghanistan und Syrien hat sich die Zahl der Neuabschlüsse von 3000 im Jahr 2016 auf 10 000 im Jahr darauf mehr als verdreifacht. Frauen aus diesen Ländern schlossen 820 neue Lehrverträge ab - 380 mehr als 2016. dpa/nd