Foto: Frankfurt am Main. Neblige Angelegenheit: ein Löschboot der Feuerwehr von Frankfurt am Main in Aktion. An der stark frequentierten Bundeswasserstraße Main, an der die hessische Großstadt liegt, ereignen sich immer wieder Unglücksfälle, die den Einsatz einer Wasserrettungseinheit notwendig machen. Schon 1928 wurde deshalb bei der Frankfurter Berufsfeuerwehr der Dienstzweig »Wasserrettung« eingerichtet und bis heute weiterentwickelt. Zur eigenen Sicherheit ist das Löschboot mit einer Selbstschutzsprühanlage ausgerüstet. dpa/nd Foto: dpa/Boris Roessler