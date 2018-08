Leipzig. In Leipzig ist derzeit eine Wanderausstellung zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit im Bundesjustizministerium zu sehen. Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) wollte die Schau im Bundesverwaltungsgericht zu Leipzig noch am am Mittwochnachmittag gemeinsam mit Gerichtspräsident Klaus Rennert eröffnen. Die Ausstellung trägt den Titel »Die Rosenburg - Das Bundesjustizministerium im Schatten der NS-Vergangenheit« und ist bis zum 20. September zu sehen. Die Wanderschau gliedert sich nach Angaben des Ministeriums in neun Bereiche. Neben Stelen und Multimedia-Inhalten werden auch Biografien und Originalaussagen präsentiert. Ihr Ziel sei es, in der Bevölkerung »das Bewusstsein für das historische Unrecht zu schärfen«. epd/nd