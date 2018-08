Erfurt. Etwa 100 000 Steuerzahler in Thüringen können sich über Geld freuen. Sie bekommen eine Erstattung für außergewöhnliche Belastungen wie Krankheits- und Pflegekosten, die bislang nicht berücksichtigt worden waren, wie das Finanzministerium am Mittwoch in Erfurt mitteilte. Die geänderten Bescheide werden den Angaben zufolge in den nächsten Wochen zugeschickt. Es müsse sich deshalb niemand beim Finanzamt melden, die vorläufig ergangenen Steuerbescheide würden von Amts wegen geändert. Wie hoch die jeweilige Erstattung ausfalle, hänge vom Einzelfall ab. dpa/nd