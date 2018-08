Was soll das sein

Dresden. Aufnahmen aus fast einem Jahrhundert von Fotografen ein und derselben Familie sind ab Freitag im sächsischen Chemnitz zu sehen. Dann zeigt das Sächsische Industriemuseum rund 160 Fotografien von Maria Schmid-Billhardt, ihrem Sohn Thomas und dessen Kindern Katrin und Steffen, wie das Museum am Dienstag in Chemnitz mitteilte. Die Ausstellung trägt den Titel »Fokussiert. Die Chemnitzer Fotografenfamilie Billhardt« und ist bis zum 2. Dezember zu sehen. Die bekanntesten Aufnahmen der Schau stammen von Thomas Billhardt, der als DDR-Fotoreporter viele Länder bereiste und unter anderem in Kuba und Vietnam Weltgeschichte dokumentierte. epd/nd