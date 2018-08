Bad Ems. In Rheinland-Pfalz kamen Ende 2017 auf einen Professor durchschnittlich 60 Studenten. Laut Statistischem Landesamt hatten besonders eher kleine Hochschulen eine gute Betreuungsquote. Insgesamt waren Ende 2017 rund 2100 Professoren an den Hochschulen des Landes tätig. dpa/nd

Charterflug mit 46 Geflüchteten landet in Kabul / Auch Auszubildende nach Afghanistan zurückgeschickt

