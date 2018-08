Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Potsdam. Das Bildungssystem in Brandenburg hat sich nach einer Vergleichsstudie im Wettbewerb mit den anderen Bundesländern gegenüber dem Vorjahr wieder verschlechtert. Nach Platz zwölf im vergangenen Jahr rutschte Brandenburg im »Bildungsmonitor 2018« des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) mit 43,7 Punkten auf Platz 14 direkt hinter Berlin. 2017 hatte Brandenburg noch 47,4 Punkte erreicht. Im aktuellen Bildungsmonitor beziehen sich die Forscher auf Zahlen aus den Jahren 2015 und 2016. Als Stärken werteten die Forscher, dass fast alle Berufsschüler (93,4 Prozent) Fremdsprachen lernten und nur wenige Schüler bei Vergleichstests lediglich geringe Kompetenzen zeigten. Moniert wurde, dass der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Erfolg in der Bildung relativ eng und die Quote der Schulabbrecher unter ausländischen Jugendlichen hoch sei. dpa/nd