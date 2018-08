Potsdam. Nach dem Einsturz einer Autobahnbrücke im italienischen Genua haben die Grünen einen desolaten Zustand von Brücken auch in Brandenburg beklagt. In Brandenburg seien 13 von knapp 1400 Brücken im Bundesfernstraßennetz in einem »ungenügenden Zustand«, erklärte die Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock (Grüne) am Mittwoch unter Berufung auf eine parlamentarische Anfrage aus dem Jahr 2015. Weitere 32 Brücken seien in einem »nicht ausreichenden Zustand.« dpa/nd