Was soll das sein

Rangsdorf. Bei einem Auffahrunfall auf dem südlichen Berliner Ring bei Rangsdorf sind mindestens 20 Insassen eines Reisebusses leicht verletzt worden. Der mit 45 Reisenden und zwei Fahrern besetzte Bus sei auf der rechten Fahrspur der Autobahn 10 an einem Stauende von einem Lastwagen von hinten erfasst und auf einen vor dem Bus stehenden Lastwagen geschoben worden, berichtete die Polizeidirektion West am Mittwoch. Es habe keine Schwerverletzten gegeben. Die Ursache für den Unfall sei noch nicht bekannt. Die Autobahn in Richtung Dreieck Potsdam wurde von der Polizei zwischen den Anschlussstellen Rangsdorf und Genshagen komplett gesperrt. Dort bildeten sich lange Staus. dpa/nd