Mittenwalde. Auf der Landstraße 74 bei Töpchin (Dahme-Spreewald) sind bei einem Verkehrsunfall eine Autofahrerin und ihr Beifahrer schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben kam das Fahrzeug am Dienstagabend aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Es entstanden 3000 Euro Sachschaden. dpa/nd

Kritik an Abschiebung von Afghanen / Innenministerium nennt die Rückführung rechtmäßig

Gesundheitsbotschafterin Heike Drechsler, einst Sportstar, ist in Sorge wegen der Lebensweise der Brandenburger

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!