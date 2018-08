Rio de Janeiro. In Venezuela sind zwei Offiziere festgenommen worden. Ihnen wird Mittäterschaft bei dem Anschlag auf Präsident Nicolás Maduro Anfang des Monats vorgeworfen. Die beiden Militärs, die Funktionen innerhalb der Guardia Nacional Bolivariana ausübten, wurden am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt, wie die Zeitung »El Nacional« berichtete. Generalstaatsanwalt Tarek William Saab erklärte, dass mittlerweile 14 Verdächtige inhaftiert seien. Nach 20 weiteren werde gesucht. In Kolumbien und den USA sei die Auslieferung mehrerer Verdächtigter beantragt worden, sagte Saab. epd/nd