Washington. Mehr als 1000 Kinder im US-Bundesstaat Pennsylvania sind seit den 40er Jahren von katholischen Priestern sexuell missbraucht worden. Das ist das Ergebnis eines Untersuchungsberichts, den der Generalstaatsanwalt von Pennsylvania, Josh Shapiro, am Dienstag in Harrisburg vorgelegt hat. In den sechs Diözesen des Bundesstaates seien seit 1947 mehr als 300 Priester des Missbrauchs beschuldigt worden, heißt es darin. Die wirkliche Zahl der missbrauchten Kinder und Jugendlichen liege wohl in den Tausenden. epd/nd