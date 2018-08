Was soll das sein

»Die drei Detektive - Drei Fragezeichen. Erster Detektiv: Justus Jonas. Zweiter Detektiv: Peter Shaw. Recherche und Archiv: Bob Andrews.« Kaum eine Folge der kultigen Hörspielserie kommt ohne den bekannten Text ihrer schnittigen Visitenkarte aus.

Seit 1979 sind die Synchronsprecher Oliver Rohrbeck, Jens Wawrczeck und Andreas Fröhlich als Jugenddetektive aus Rocky Beach, Kalifornien in deutschen Kinderzimmern unterwegs. Zu Beginn ermitteln die drei Detektive noch im Auftrag Alfred Hitchcocks, der im realen Leben mit seinem Namen eine Zeit lang für die Reihe Pate stand. Heute gibt es bereits 195 Episoden, in denen die vielfältigen Täter erfolgreich gestellt wurden konnten, ein Ende ist nicht in Sicht!

Für die Vorführungsreihe in deutschen Planetarien wurden bisher unveröffentlichte Episoden adaptiert und speziell für die Vorführung in Planetarien aufgewertet. Begleitet wird das ganze von einer aufwendigen 3-D-Licht-Show, die ein Rundum-Erlebnis verspricht.

Im vorliegenden Fall ermitteln die drei Fragezeichen im Auftrag eines Hollywood-Regisseurs, der eines Morgens mit einem mysteriösen Tattoo eines dreiäugigen Totenkopfs erwacht. Schnell wird klar, des Rätsels Lösung findet sich nur gemeinsam mit einem Smaragd, der vor vielen Jahren am Set eines unvollendeten Films verschwand. nd

»Die drei Fragezeichen und der dreiäugige Totenkopf«, am 17. August um 21.30 Uhr im Zeiss-Großplanetarium, Prenzlauer Allee 80, Prenzlauer Berg. Weitere Infos unter: www.dreifragezeichen.de