Brasília. Die Arbeiterpartei in Brasilien hat den inhaftierten Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva als Kandidaten für die Präsidentenwahl nominiert. Mit Demonstrationen unterstützten am Mittwoch rund 10 000 Anhänger Lulas Bewerbung. Es gilt allerdings als unwahrscheinlich, dass Lula, Präsident von 2003 bis 2010, antreten kann. Wegen Korruption sitzt Lula gerade eine zwölfjährige Haftstrafe ab. Das Oberste Wahlgericht muss bis zum 17. September eine Entscheidung treffen. dpa/nd

