Halle. Mithilfe des Landes Sachsen-Anhalt und der Europäischen Union wird eine Sporthalle im Süden von Halle saniert. Landesfinanzminister André Schröder (CDU) überreichte Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) am Donnerstag einen Fördermittelbescheid in Höhe von knapp 1,2 Millionen Euro, wie das Ministerium in Magdeburg mitteilte. Mit dem Geld sollen unter anderem die Halle gedämmt, der Sportboden, die Beleuchtung und die Belüftung erneuert werden. Die Sporthalle, Baujahr 1975, wird für den Schulsport und von Vereinen genutzt. In Sachsen-Anhalt werden seit Jahren für die Sanierung von Schulen und Turnhallen Fördergelder aus dem Programm »STARK III« ausgereicht. dpa/nd