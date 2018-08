Koblenz. Die Fische im Rhein können aufatmen - die Temperatur des Rheins ist wieder gesunken. Laut Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) lag die Rheintemperatur am Donnerstag bei etwa 25 Grad in Mainz und bei 24 Grad in Koblenz. Sie werde maßgeblich durch die Lufttemperatur beeinflusst, sagte ein Sprecher in Koblenz. Deswegen habe das weniger warme Wetter der vergangen Tage zu einer Abkühlung des Rheins geführt. Auch die Sauerstoffkonzentration sei stabil und stelle keine Gefahr für Fische und Muscheln dar. Infolge der gesunkenen Temperaturen konnte der Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen seine Produktion wieder auf Normalkapazität hochfahren. dpa/nd