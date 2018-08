Biebelnheim. Eine rheinland-pfälzische Winzerin hat nach dem Vorbild der Indianer ein Ende der Dürre in den Weinbergen herbeigefleht. Zusammen mit 17 Mitgliedern des Tanz- und Jazzgymnastikvereins Biebelnheim in Rheinhessen führte sie - ausgerüstet unter anderem mit Weinschorle - in einem Weinberg einen Regentanz auf. Die Idee dazu sei ihr gekommen, als sie durch die Weinberge radelte und die Folgen der Dürre sichtbar wurden: »Da musste ich an die indianischen Kulturen denken, in der es noch eine ganz andere Verbindung zur Erde und zum Kosmos gibt und in denen für den Regen getanzt wird.« So habe sie gedacht: »Tanzen kann ich auch, das ist wie bei Gebeten für Regen meine letzte Instanz.« Und siehe: Nachdem es zu Wochenbeginn im Raum Biebelsheim schon etwas geregnet hatte, ist für Freitag erneut Niederschlag vorhergesagt. dpa/nd