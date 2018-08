Karlsruhe. Ein Mann ist in Karlsruhe (Baden-Württemberg) von einem jungen Eichhörnchen derart gejagt worden, dass er aus lauter Verzweiflung die Polizei rief. Beim Eintreffen der Beamten sei ihm das Tier immer noch auf den Fersen gewesen, sagte eine Sprecherin. Die Verfolgungsjagd endete demnach nur, weil das Jungtier irgendwann einschlief (Foto). Es bekam den Namen »Karl-Friedrich« und wurde zu einer Wildauffangstation gebracht. Dort stellte sich zu Wochenbeginn heraus, dass das Tier weiblichen Geschlechts ist. Nun trägt das Eichhörnchen den Namen »Pippilotta«. Das ist einer der Vornamen der Kinderheldin Pippi Langstrumpf. Tierschützern zufolge laufen junge Eichhörnchen oft Menschen hinterher, wenn sie etwas ausgehungert oder anderweitig hilfsbedürftig sind. dpa/nd

