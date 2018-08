Foto: Naumburg. Straßenkunst einmal anders: Die Hobbykeramikerin Heike Minner präsentiert an ihrem Haus in der Innenstadt von Naumburg (Sachsen-Anhalt) von ihr gefertigte Plastiken. Seit fast zehn Jahren gestaltet die Erzieherin Keramiken, seit fünf Jahren zeigt sie Skulpturen in wechselnden Ausstellungen an der Fassade des Gebäudes. Motive sind Personen der Zeitgeschichte, der Naumburger Historie sowie fiktive Personen. Im linken Fenster ist rechts Domstifterin Uta von Naumburg zu sehen, im mittleren Fenster stellt die rechte Skulptur des Philosophen Friedrich Nietzsche dar, der die letzten Jahre seines Lebens in Naumburg verbrachte. dpa/nd Foto: dpa/Sebastian Willnow