Caracas. In Venezuela haben Oppositionelle die Freilassung des Parlamentariers Juan Requesens gefordert. Sie trugen während ihres Protestes am Mittwoch in Caracas nur ihre Unterhosen. Hintergrund ist ein Video, das nach der Festnahme von Requesens aus dem Gefängnis Helicoide aufgetaucht war. Er wirkt darin desorientiert und ist nur mit Boxershorts bekleidet. Requesens war wegen des Anschlagsversuchs mit Drohnen auf Präsident Nicolás Maduro verhaftet worden. Ihm werden Landesverrat und Mordversuch vorgeworfen. dpa/nd