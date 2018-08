Königs Wusterhausen. Am Donnerstag haben 242 junge Menschen ihre zweijährige Ausbildung an der Landesfinanzschule in Königs Wusterhausen begonnen, teilte das Finanzministerium mit. Für die Finanzämter ausgebildet werden 37 Brandenburger, 171 Berliner, 15 Anwärter aus Sachsen-Anhalt sowie 19 für das Bundeszentralamt für Steuern. nd