Wenn man die Einzigartigkeit einer einflussreichen Person, die der sogenannten Populärkultur zugerechnet wurde, markieren und ihre Bedeutung für das Genre hervorheben wollte, erhob man sie im 20. Jahrhundert gern in den Rang eines Monarchen bzw. einer Monarchin: Michael Jackson galt als der »King of Pop« und Elvis Presley war der »King of Rock 'n' Roll«. Aretha Franklin war die »Queen of Soul«. Sie zählte nicht nur zu den wichtigsten Sängerinnen der US-amerikanischen Soulmusik, sondern war auch als politische Figur nicht ohne Bedeutung: Ihr Song »Respect« war in den 60er Jahren Teil des Soundtracks der afroamerikanischen Frauen- und Bürgerrechtsbewegung. Zwischen 1967 und 1969 nahm Aretha Franklin eine beeindruckende Reihe von Songs auf, die in die Popgeschichte eingingen, darunter auch die Titel »(You Make Me Feel Like) A Natural Woman«, »I Say A Little Prayer« und »Think«. Ihr erstes Album für Atlantic Records, »I Never Loved A Man The Way I Love You« (1967), zeigt das Volumen ihrer Stimme wie kein anderes und fehlt heute in keiner Bestenliste. Gestern ist sie im Alter von 76 Jahren ihrer bereits lange währenden Krebserkrankung erlegen. tbl