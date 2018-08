Foto:

Wenn sich die Zeit doch einfach mal zurückdrehen ließen. Die älteren Getreuen beim SV Drochtersen/Assel erinnern sich noch gut an den 8. März 1987, als Lothar Matthäus, Andreas Brehme oder Dieter Hoeneß mit gesenktem Haupt vom knüppelhart gefrorenen Fußballplatz schlichen. Es war die Zeit, in der ein Bäckermeister wie Hans-Jürgen Kühlcke noch den Manager Uli Hoeneß überzeugen konnte, für eine gute Gage mit seinem FC Bayern im Kehdinger Land anzutreten. Die Zusatzschicht fürs Zusatzgeschäft lohnte sich indes an diesem Wintertag nicht wirklich: Auf einem Sportplatz in Freiburg an der Elbe düpierte die Kehdinger Auswahl mit ihren Freizeitkickern die Münchner Stars sensationell mit 5:3. »Blamage hinterm Elbdeich«, urteilte die »Süddeutsche Zeitung«.

Dass sich die Geschichte in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals wiederholt, ist nicht sehr wahrscheinlich, wenn der SV Drochtersen/Assel zum klassischen David-gegen-Goliath-Duell den FC Bayer...