Spremberg. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Spremberg (Spree-Neiße) sind acht Menschen verletzt worden. Ein Mann erlitt Brandverletzungen, sieben weitere wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach ist der Brand am Mittwoch gegen 23.20 Uhr im dritten Stock eines fünfgeschossigen Hauses im Ortsteil Schwarze Pumpe ausgebrochen. 31 Anwohner mussten evakuiert werden. Eine Turnhalle wurde als Ersatzunterkunft bereitgestellt. dpa/nd