Düsseldorf. Die Zahl der Studienanfänger in Nordrhein-Westfalen ist innerhalb von zehn Jahren um zwei Drittel gestiegen. Im Studienjahr 2016 schrieben sich 124 481 junge Menschen erstmals an einer NRW-Hochschule ein, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Das waren 66,7 Prozent mehr als im Jahr 2006. Damals lag die Zahl bei 74 694. dpa/nd