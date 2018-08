Die Reihe »NAH DRAN« in den ada Studios präsentiert in regelmäßiger Folge neue oder weiterentwickelte kurze Stücke junger Tänzer und Choreografen, wobei die Grenzen zu Körper-, Sprech- und Musiktheater sowie Performance offen sind. Sie bietet Tänzern und Choreografen eine Plattform, um ihre Stücke (möglicherweise erstmals) in einem abendfüllenden Rahmen dem Berliner Publikum zu zeigen. Dieses Mal dabei sind: Stacey Horton mit dem Programm Concussion, Molly Nyeland mit noheadneitherbody und Cécile Bally mit Aktion! nd

18./19. August, 20.30 Uhr, ada Studio, Studio 7, Uferstraße 23, Gesundbrunnen