Roboter können anscheinend bei Menschen Gefühle auslösen, wie eine Studie der Sozialpsychologinnen Nicole Krämer und Aike Horstmann von der Universität Duisburg-Essen ergab. Bei ihren Tests wurden Probanden mit einem »ängstlichen« Roboter konfrontiert, der nicht ausgeschaltet werden wollte. Bei 43 der 85 Probanden bettelte der Roboter: »Nein! Bitte knipse mich nicht aus! Ich habe Angst vor der Dunkelheit!« 13 Studienteilnehmer hätten den Roboter daraufhin angelassen, hieß es. Die übrigen 30 hätten doppelt so lange für die Abschaltung gebraucht wie die Vergleichsgruppe, bei der der Roboter nichts sagte. epd/nd

