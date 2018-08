Was soll das sein

Ein Schädlingsgift, das als Ersatz für die teils in der Landwirtschaft verbotenen Neonikotinoide vorgesehen ist, schädigt nützliche Hummeln. Das berichten Forscher der Royal Holloway University of London im Fachblatt »Nature« (DOI: 10.1038/s41586-018-0430-6). Wenn Dunkle Erdhummeln (Bombus terrestris) Insektiziden mit dem Wirkstoff Sulfoxaflor, der in mehreren Ländern bereits zugelassen ist, ausgesetzt wurden, hatten sie viel weniger Nachkommen als unbehelligte Artgenossen. Nachdem die meisten EU-Staaten den Freilandeinsatz von drei Neonikotinoiden verboten hatten, galt Sulfoxaflor als geeigneter Ersatzkandidat. dpa/nd