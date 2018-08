Syrische Geflüchtete in der Nähe des Grenzflusses Evros: Sie versuchen, von der Türkei nach Griechenland zu kommen. Bemerkung: S.32, 18.8., 5x195mm Foto: Alkis Konstantinidis

Entweder du kommst sofort zurück zu uns, oder du reichst die Scheidung ein! Ich werde nicht einen Tag mehr hier warten«, spricht Sara entschlossen in den Hörer. In ihrer Stimme liegt eine Form von Enttäuschung und eine Verbitterung, die auch ihren Mann erfasst, dem diese Ansage galt.

Raschid schließt für einen Moment die Augen. Die letzten zwei Jahre laufen wie ein Spielfilm vor seinen Augen ab. Er sieht sich selbst inmitten einer Gruppe syrischer Kurden beim Überqueren der ersten Landesgrenze in die Türkei. Dort suchen sie Arbeit in der osttürkischen Stadt Gaziantep. Raschid sieht sich in einer kleinen Halluzination als Farmer in der Türkei. Dann denkt er an den Schlepper, der ihm beim Kassieren des Geldes für die Überfahrt nach Griechenland noch kurz dreckig ins Gesicht gelacht hat. Für einen Moment macht sich Panik in ihm breit. Er war damals auf seiner Flucht auf diesem gelben Boot im Dunkeln auf dem Mittelmeer. In Ungarn hatt...