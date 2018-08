Kabul. Bei den Gefechten mit Taliban in der ostafghanischen Stadt Gasni sind seit einer Woche 200 bis 250 Zivilisten verletzt oder getötet worden. Dies gab die UN-Agentur zur Koordinierung humanitärer Hilfe (OCHA) in der Nacht zu Freitag bekannt. Doch müssten diese Zahlen noch überprüft werden. Das Rote Kreuz habe die sterblichen Überreste von über 250 Menschen geborgen, Zivilisten wie Kombattanten. AFP/nd

