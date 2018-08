Washington. US-Präsident Donald Trump muss sich mit der von ihm sehnlich gewünschten Militärparade in Washington wohl noch gedulden: Das US-Verteidigungsministerium gab am Donnerstag (Ortszeit) bekannt, es sei mit dem Weißen Haus vereinbart worden, dass die Parade nicht mehr wie eigentlich vorgesehen in diesem Jahr stattfinden soll. Es würden Möglichkeiten für 2019 erörtert. Die Kosten für das Event stießen auf Kritik. Die Straßen in Washington sind nicht für Kettenfahrzeuge ausgelegt. dpa/nd